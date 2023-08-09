BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş., Bitlisli arıcılar ile bir araya geldi.

Sektörün öncü isimleri; Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hizan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla arıcılık alanında yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda buluştu. Toplantıda balcılığın ileriye taşınması için uygulanması gereken metotlar ve BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş.’nin sağlayacağı eğitimler anlatıldı.

BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş. tarafından düzenlenen buluşma, Bitlisli arıcıların deneyimlerini paylaşma ve sektördeki yenilikleri öğrenme fırsatı sunarken, aynı zamanda arıcılar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımına katkı sağladı. Bu buluşma ile sektörün geleceği için atılacak adımların da münazarası yapıldığı verimli bir platform oluşturuldu.

BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş. tarafından başlatılacak sözleşmeli üretici semineri, katılımcılara sektördeki en son gelişmeleri ve arıcılık yöntemlerini öğrenme imkanı sunacak. Eğitimler, uzmanlar ve sektör profesyonelleri tarafından verilecek. Böylece arıcılar yeni bilgilerle kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Bu eğitim süreçleri, bölgedeki arıcıların yeteneklerini ve bilgi düzeylerini artırarak daha sürdürülebilir ve verimli bir arıcılık sektörünün oluşturulmasına katkı sağlayacak.

BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş., ayrıca yeni alımlar yapmaya hazırlanıyor. Böylelikle Bitlis balının vizyonunu da genişleten bu adımlar, bölge ekonomisine canlılık katarken, istihdam imkanlarını da artıracak.

Buluşma sonrası açıklamada bulunan BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Dalkıran, “Üretici ile iletişimde kalmak ve eğitim sunmak, arıcılık sektörünün sürdürülebilirliği ve Bitlis’in geleceği açısından büyük öneme sahiptir” dedi. Arıcılığın, hem ekonomik hem de çevre açısından büyük katkılar sağlayan bir sektör olduğunu belirten Dalkıran, “Bitlis’in geleceği, doğal kaynaklarına sahip çıkan, sürdürülebilir tarım ve arıcılık faaliyetleri ile şekillenecektir. Üreticilerimizin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, hem onların kendi kazançlarını artıracak hem de bölge ekonomisine olumlu etkiler sunacak” ifadelerini kullandı.