Van Büyükşehir Belediyesinin beden eğitimi ve spor yüksekokulunda (BESYO) okumak isteyen gençler için düzenlediği ücretsiz hazırlık kursu kayıtları başlıyor.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünün koordinasyonunda faaliyet gösterecek BESYO hazırlık kursunun Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerinin de desteğiyle 10 Nisan’da kayıtları başlıyor. Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünün uzman antrenör kadrosuyla açılacak olan hazırlık kurslarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin sağlık raporu ile Van Atatürk Şehir Stadyumu başvuru noktasına 14.00 ile 15.30 saatleri arasında şahsen başvurmaları gerekiyor.

8 uzman antrenör tarafından yapılacak olan kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen kursiyerlerin ise 0538 515 93 40 numaralı telefonu arayabilecekleri bildirildi.