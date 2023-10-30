Haliliye Belediyesi tarafından hayallerine hazırlanan gençler için eğitimlerin devam ettiği BESYO ve POMEM kurslarına katılan gençler, antrenörler eşliğinde sıkı bir şekilde parkurlara hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Her Alanda Gençlerimizin Yanındayız, Geleceğimizi Önemsiyoruz” sloganıyla başlattığı eğitim seferberliği tüm dallarda devam ediyor. Belediye bünyesindeki kütüphaneler ve etüt merkezleri ile geleceğe daha emin adımlarla hazırlanan gençler, özel yetenek parkur sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) girmek için Haliliye Belediyesini tercih ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Birimi tarafından açılan BESYO ve POMEM Hazırlık Kursundan ücretsiz faydalanan gençler, antrenörler eşliğinde spor yapma şansı buluyor. Haliliye Belediyesi Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezinde parkurlara hazırlanan kursiyerler, uzman eğitmenler tarafından hem taktikleri öğreniyor hem de sık sık antrenman yapma fırsatı yakalıyor. Kendileri için hazırlanan parkurlar ile yetenek sınavına emin adımlarla hazırlandıklarını ifade eden gençler, sunulan imkanlar dolayısıyla Haliliye Belediyesi ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.