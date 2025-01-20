BESYO Akademi, 2025 sezonunu açtı. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenen açılış etkinliğinde Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu gençleri yalnız bırakmadı. Başkan Göksu, başarıya ulaşmanın üç altın kuralını gençlerle paylaştı.

Geçtiğimiz sezonlarda binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesine vesile olan BESYO Akademi, bu yıl da kapılarını açtı. Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde organize ettiği program, ateş başında ikramlarla başladı. Etkinliğe Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun yanı sıra BESYO, PMYO, MSÜ ve spor lisesi öğrencileri ile aileleri katıldı. Program, akustik konserle başladı. Ardından BESYO Akademi ekibinin tanıtımı yapıldı.

Üniversitelerin kondisyon sınavlarına hazırlık amacıyla faaliyet gösteren akademi, bu yıl başarı oranını daha da artırmayı hedefliyor. gençlerimizin yüzde 60’ı hedefine ulaştı

“BESYO Akademi, Esenler’in Türkiye piyasasına kazandırdığı önemli bir markadır” sözleriyle açılış konuşmasına başlayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, şu ifadeleri kullandı:

“Akademi çalışmalarına altı dönemdir devam ediyoruz. İlk günlerde, ’Bu BESYO ne yapacak?’ diye düşünüyordum. Geçen gün mihmandar üniversite hazırlık kurslarını ziyaret ettim ve birçok gencimizi hazırlık yaparken çalıştığını gördüm. Merak edip sorduğumda, çoğunun yolunun BESYO’dan geçtiğini öğrendim. Bugüne kadar 4 bin öğrencimize eğitim vermişiz ve bunların % 60’ı hedeflerine ulaşmış. Bizim kapımızdan giren her bir kardeşimiz, varmak istediği menzile ulaşmış. İnşallah sizler de yeni başlayacağınız bu dönemde hedeflerinize ulaşırsınız ve kendi hayatınız için doğru bir rota çizersiniz.”

"Başaracağınıza inanmalısınız, gayret göstermeli ve en sonunda da tevekkül etmelisiniz"

Gençlere hayatla ilgili tavsiyeler de bulunan Göksu, “Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de hayatı tarif ederken ‘Hayat, bir oyun ve eğlenceden ibarettir’ der. Gerçekten de aldığımız her nefes, yaptığımız tüm uğraşlar, tıpkı bir oyun ve eğlence gibidir. Anlık lezzetler alır, ardından yeni lezzetlerin peşine düşeriz. Ancak hayatı anlamlı kılan, bu anlık zevklerden öte, kalıcı izler bırakabilmektir. Hayatı anlamlı kılmak için önümüze bir ideal koymamız gerekir. Bir hedefiniz varsa, başarıya ulaşmanız mümkündür. Ancak bir hayaliniz yoksa, denizin ortasında rotası olmayan bir gemi gibi olursunuz. Rotası olmayan bir gemiyi rüzgar nereye isterse oraya sürükler. Sizler, varmak istediğiniz noktayı belirlemişseniz ve bu yolda ilerlemek için bir ’deniz feneri’ gibi yol gösterici hedefler koymuşsanız, mutlaka istediğiniz yere ulaşacaksınız. Bunun için önce başaracağınıza inanmalısınız. Ardından gayret göstermeli ve en sonunda da tevekkül etmelisiniz” dedi.