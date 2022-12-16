Beştelsiz Mahallesi Başkanla Akşam Çayı Programı’nda vatandaşların sorularını cevaplayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul’da yaşanacak herhangi bir afet durumuna karşı hazırlı olduklarını belirterek, “Son iki yılda ilçemize kazandırdığımız ve toplamda 100 bin metrekareye tekabül eden parklarımızı herhangi bir afet durumunda toplanma alanı olarak kullanabiliyoruz, Türkiye’de ilçe bazında Afet Koordinasyon ve Yönetim Merkezi’ni ilk kuran ilçe biziz. Tam donanımlı araçlarımız ve tırımız ile hizmete hazırız” açıklamasında bulundu.

Beştelsiz Mahallesi Başkanla Akşam Çayı Programı’nda vatandaşların sorularını cevaplayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul’da yaşanacak herhangi bir afet durumuna karşı hazırlı olduklarını belirterek, “Son iki yılda ilçemize kazandırdığımız ve toplamda 100 bin metrekareye tekabül eden parklarımızı herhangi bir afet durumunda toplanma alanı olarak kullanabiliyoruz, Türkiye’de ilçe bazında Afet Koordinasyon ve Yönetim Merkezi’ni ilk kuran ilçe biziz. Tam donanımlı araçlarımız ve tırımız ile hizmete hazırız” açıklamasında bulundu.

Her hafta çarşamba günleri gerçekleşen Başkanla Akşam Çayı Programı vasıtasıyla, Zeytinburnulu vatandaşları mahallelerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Ömer Arısoy, son olarak Beştelsiz Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Deprem gibi yaşanması muhtemel herhangi bir afet durumunda ilçedeki koordinasyon ve özellikle toplanma alanları ile ilgili yapılan hazırlıkların ne aşamada olduğu ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Başkan Arısoy, Zeytinburnu’nda toplanma alanlarının eksikliği ve olmayışı ile ilgili olarak çok yanlış spekülasyonlar yapıldığına dikkat çekerek, gerçek verileri vatandaşlarla paylaştı.

“Sadece 2 yılda 100 bin metrekare kazandırdık”

Zeytinburnu’ndaki her boş alanın toplanma alanı olduğunu belirten Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’nda kamuya ait her alanı toplanma yeri ilan ettik. Bunun detaylarına belediyemizin tüm yayın organlarından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda İlçemizde depreme karşı sağlamlaştırılan ve yeni inşa edilen okullarımız, camilerimiz de birer toplanma alanıdır. Sadece son iki yılda Zeytinburnu’muza kazandırdığımız 65 bin metrekarelik Millet Bahçemiz ve 35 Bin metrekarelik Marmaray’ın üstüne inşa edilen Zübeyde Hanım Parkı da bir toplanma alanıdır” açıklamasında bulundu.

“Afet Koordinasyon Merkezi’ni Türkiye’de ilk kuran ilçe biziz”

Sadece toplanma alanıyla afet yönetimine hazır olunmadığı hatırlatmasında bulunan Başkan Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi afet yönetimi konusunda İstanbul’un başta gelen ilçelerinden bir tanesidir. Bu haklı gurur hepimizindir. Silivri depreminden sonra ilçe düzeyinde Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezi’ni kuran ilk ilçedir. AFAD’dan bile ileri düzeyde donanıma ve ekipmanlara sahip birinci sınıf bir arama kurtarma aracına sahibiz. Ayrıca AFAD’dan gelen büyük ikram tırımız ve kendi imkanlarımızla aldığımız her sabah çorba ikramında bulunan Mobil İkram Aracımız da herhangi bir afet durumunda hizmetimizde olacak” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu’nda vatandaşın hizmetinde olacak projelerin gelişim süreci ile ilgili de detaylı bilgiler veren Başkan Arısoy, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin arkasındaki üçgen alana inşa edilecek Kongre Merkezi’nin temellerinin mart ayında atılacağını ve 2024 yılında hizmete açılmasını planladıklarını belirtti. Başkan Arısoy bunula birlikte, proje bitiminde Zeytinburnuluların ilçe dışında yer aramadan kongre toplantı, etkinlik ve çeşitli faaliyetlerini 1.000 kişilik bu alanda rahatlıkla yapabileceği müjdesini de vermiş oldu. Zeytinburnu’nun merkezinin adım adım yeni bir çehreye büründüğünü hep beraber gözlemlediklerini kaydeden Başkan Arısoy, “2 sene sonra şöyle bir baktığımızda, Zeytinburnu’nun tam ortasında, Millet Bahçesi’nin hemen yanında yükselen Millet Camii, Kongre Merkezi, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi, 15 Temmuz Meydanı, Spor Merkezi, Yeni İlçe Emniyet Binası, Belediye, Kaymakamlık ve ikramların tamamen tarafımızdan karşılanacağı Emekliler Kıraathanesi yan yana olacak. Zeytinburnu’nu hep birlikte geliştirerek yenilemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Stat konusu İBB engeline takılıyor”

Bir vatandaşın Zeytinburnu’na yeni bir stat kazandırılması konusu ile ilgili gelen sorusuna, sürecin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sekteye uğradığını söyleyerek, “İBB’nin önünde hiçbir engel olmamasına rağmen 2019 yılından bu yana yeni stadın inşası konusunda yol alamadık. Eski stadın olduğu alana yeni bir stat inşa edilmesi konusunda yasal hiçbir engel yok. Biz bu konudan vazgeçmiyoruz. Gerekirse farklı formüller üreterek zamanı geldiğinde buraya yeni bir stat kazandıracağız” diyerek, farklı kazanım formülleri üzerinde çalıştıklarının sinyalini verdi.

“Zeytinburnu’nun gelecek 20 yılını inşa ediyoruz”

Zeytinburnu’nun en önemli gündem maddelerinden biri olan ve Kentsel Dönüşüm sorularını da yanıtlayan Başkan Arısoy, ilçedeki kentsel dönüşüm projeleri ve planlanan işler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Ben belediye başkanlığı görevini aldıktan sonra, ilk meclis toplantımızda bir teklifte bulunduk. Yeni bir birim kurduk, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak uzun yıllar görev yaptığım ve 28 müdürlükten teşekkül Zeytinburnu Belediyesi’ni 15 müdürlüğe kadar indirmiştik. Buna rağmen göreve geldiğimde ilk yaptığımız için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurmak olduk. Bu da bu işe ne kadar önem verdiğimizin ilk belirleyici hamlesi oldu. Nitekim bu konuda çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Biz bu birimi kurduğumuzda henüz Elâzığ, Silivri, İzmir depremleri olmamıştı. ‘Zeytinburnu’nda önümüzdeki 20 yıllık dönem kentsel dönüşüm dönemidir’, diye ilan etmiştik. Beştelsiz Mahallesi’ndeki Kuran Sitesi’nin dönüşümü ile işe koyulduk. Öncelikle Zeytinburnu’nun yapı stokunun gelişmesi, depreme dayanaklı hale gelmesi amacını güttük. Yedikule Hastanesi’nin karşısı Telsiz Mahallesi, Beştelsiz Mahallesi, Merkezefendi’deki İETT Konutları, Üsküp Mahallesi Veliefendi Çırpıcı’da başlayan özel sektör dönüşümü, gibi sorunları çözdük. Bu saydığımız projelerin çoğunda yüzde 85’e geldik, bazılarını ise önümüzdeki günlerde çözüme kavuşturacağız. Hep birlikte Zeytinburnu’nu güçlü bir şekilde yeniden inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.