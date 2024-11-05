Katılım Emeklilik, yılın son çeyreğinde de istikrarlı büyüme stratejisini sürdürüyor. Eylül ayı itibarıyla Katılım Emeklilik’in Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki toplam fon büyüklüğü yılın başına oranla yüzde 85 artarak 30 milyar TL’ye ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Katılım Emeklilik, fon büyüklüğünü yüzde 85 artırdı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 10’uncu yılı geride bırakırken katılımcıların ilgisi ve güveni sayesinde fon büyüklüğümüzü ve pazar payımızı artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Sincek, 2024 yılı içinde ödediği toplam katkı payı belirlenen limitin altında kalan BES katılımcıları için yüzde 30 devlet katkısından maksimum yararlanma imkânının yıl sonuna kadar geçerliliğini koruduğunu hatırlattı.

Katılım Emeklilik olarak katılım esaslı faizsiz fon seçenekleri ve yenilikçi ürünleriyle kendi alanında liderliği sürdürdüklerini belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılımcılarımızın ilgisi ve güveni sayesinde fon büyüklüğümüzü ve pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz. Eylül ayı itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yılın başından itibaren yüzde 85’lik artışla 30 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. Sektördeki 10’uncu yılımızı geride bırakırken BES’in önemli bir paydaşı olarak sunduğumuz 17 faizsiz fon seçeneğimizle de faizsiz bireysel emeklilik hizmeti veren şirketler arasında en çok fon tercihi sunan şirketiz. Güçlü dağıtım kanallarımız, entegrasyon altyapımız, yenilikçi ürünlerimiz ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla pazardaki rekabetçi gücümüzü artıracağız” diye konuştu.