Malatya Battalgazi’ye konser programı için gelen Türk müziğinin bestekarlarından Amir Ateş’e Battalgazi Belediyesi’nin “Göz Göze Diz Dize 40.Yıl” projesi çerçevesinde sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması yapıldı.

Malatya Battalgazi’ye konser programı için gelen Türk müziğinin bestekarlarından Amir Ateş’e Battalgazi Belediyesi’nin “Göz Göze Diz Dize 40.Yıl” projesi çerçevesinde sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması yapıldı.

Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve gönüllere dokunan “Göz Göze Diz Dize 40.Yıl” projesinin konuğu Bestekar Amir Ateş oldu. Battalgazi Belediyesi’nin konser davetlisi olarak Malatya’ya gelen Ateş’e Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması tertip edildi. Konser programının ardından birkaç gün Malatya’da tatil yapan ve Battalgazi’deki Poyraz Konağı Yaşam Müzesi’ni eşi Keriman Ateş ile gezmeye gelen Ateş, biranda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kendileri için tertip edilen sürpriz ile karşılaştı. Evliliklerinde 40. yıllarını geride bırakan Ateş çifti, kendileri için hazırlanan kutlama programında pasta keserek unutulmaz bir an yaşadı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve eşi Yıldız Güder’de Ateş çiftine ömür boyu mutluluk diledi. Duygusal anların yaşandığı programda göz yaşlarına hakim olamayan Ateş çifti, hayal edemedikleri bir sürpriz ile karşılaştıklarının altını çizerek, ince düşüncelerinden ötürü Güder’e gönülden teşekkürlerini iletti.

“Battalgazi’de unutulmaz bir an yaşadık”

Kutlama programında mini bir konserde veren Ateş Çifti, “3 yıl önce bu güzel Malatya’yı ziyaret etme fırsatı bulmuştuk. Bu kez de Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in davetlisi olarak konser programı için Malatya’ya geldik. Protokol üyelerinin ve halkımızın yoğun teveccüh gösterdiği bu güzel konser programını Medeniyetlerin başkenti Battalgazi’mizde icra ettik. Konserimizin ertesi gününde Cuma namazını eda ettik. Sonrasında tarihi ile ön plana çıkan Battalgazi’mizdeki tarihi mekanları gezme fırsatı bulduk. Binbir güzelliğe sahip Poyraz Konağında bizler için güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Bizleri yıllar öncesine götürdüler. Bizim için nostalji içerisinde nostalji oldu. Gerçekten çok mutluk olduk. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder beyefendiye ve kıymetli eşleri Yıldız Güder hanımefendiye sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok memnun olduk. Bizim için unutulmaz bir hatıra oldu. Battalgazi’yi hiç unutmayacağız. Bir kez daha gelmeyi Allah bizlere nasip eder. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.