Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği (BESOM) tarafından düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. Yılı onuruna, erişilmesi Atatürk tarafından hedef gösterilen çağdaş müzik eğitiminde ve dinletilerde kullanılmak amacıyla açmış olduğu ‘100. Yıl Piyano İçin Çocuk Parçaları Beste Yarışması Final Konseri’ CSO ADA Ankara Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Yarışma seçici kurulunun konser sonrası yaptığı değerlendirme sonucunda yarışmanın finalistlerinden olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Yokuş, ‘Kuşların Dansı: Mor Taçlı Orman Perisi/Gökkuzgun/Mavi Turna’ adlı eseriyle birincilik ödülünü kazandı.

Birincilik ödülü yarışma seçici kurulu ve BESOM adına Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay tarafından Prof. Dr. Hamit Yokuş’a verildi. Ödül töreninin ardından Yokuş, eserinin bir bölümünü izleyicilere tekrar seslendirdi.

Prof. Dr. Hamit Yokuş birincilik para ödülünün yarısını MSKÜ’ye depremzede öğrenciler için kullanılmak üzere ve diğer yarısını da BESOM’a müzik eğitimi alan öğrenciler için kullanılmak üzere bağışladı.