BEST A.Ş’den deprem bölgesi Hatay ve İskenderun’a 2 adet 100MVA gücünde 325 ton dev trafo desteği yaptı.

BEST A.Ş’den deprem bölgesi Hatay ve İskenderun’a 2 adet 100MVA gücünde 325 ton dev trafo desteği yaptı.

Türkiye’yi derinden sarsan, 10 ili etkileyen depremler yürekleri yaktı. Yırcalı Holding depremin ilk saatlerden itibaren kurtarma ve yardım faaliyetlerinin aktif bir parçası olmak üzere tüm imkanlarını harekete geçirdi ve kaynaklarını sahaya yönlendirdi.

Hatay’ın Belen ilçesinde bulunan Karlıtepe RES Rüzgar Santralinde depremden zarar gören görevli ve ailelerinin durumu BEST tarafından yakından takip ediliyor. Çalışanlara ilk günden itibaren barınma ve gıda desteği sağlamaya başlanıldı. Aynı şekilde şehir merkezinden uzak olan ve yardım elinin zor uzandığı çevre köylere acil ihtiyaç malzemeleriyle ilk ulaşanlar bölgede bulunan BEST çalışanları oldu.

Yine depremin ilk günü elektrik şebekesindeki kesintileri azaltmak adına TEİAŞ’tan gelen trafo taleplerini acil koduyla karşılanmaya başladı. Toplam ağırlığı 325 ton olan 2 adet 100MVA trafo Hatay ve İskenderun trafo merkezine doğru yola çıkarıldı. BEST AŞ ekiplerinin de montajına yerinde destek verdiği trafolar, konumlandığı alanlardaki elektrik arzının tekrardan sağlanmasında kilit rol üstlenecek.

BEST AŞ. de yapılan açılamada "Depremden kurtulan ve enkazdan çıkartılan vatandaşlarımız ise çetin kış şartlarında yaşam mücadelesine devam ediyor, onlara da el uzatmak için gayret sarf ediyoruz. Servislerimizle birlikte öncelikli ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri bölgeye göndermeye devam edeceğiz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize sabır diliyoruz. Ülkemize geçmiş olsun."