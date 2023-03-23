Adıyaman Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı’nda eğitimler 27 Mart Pazartesi başlayacak.

LGS ve YKS’ye girecek öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrenciler için kültür, eğitim ve sosyal destek kampüsü kuruldu. Kıl çadırlardan oluşan sınıflara sıralar konularak, alt yapısı hale getirildi. Beşpınar Mesire alanı içerisinde hazırlanan kampüste sadece eğitim değil, sosyal ve kültürel etkinlikler de yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, kamp alanını inceledi.

Kamp alanında açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimi bizim için çok önemlidir. Hem çadır kentlerde, hem konteyner kentlerde eğitim sınıfları açarak onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Beşpınar Kültür ve Eğitim ve Sosyal Destek Kampındaki çadırlar birer eğitim sınıfıdır. Özellikle LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz eğitim almaya başlayacaklar. Bütün öğrencilerimizin eğitim almalarını ve sosyal etkinliklere katılmalarını sağlayacağız. Burada ihtiyaç olan her şeyin alt yapısı düşünüldü. Öğretmenlerimiz hazır, onla içinde alt yapımızı hazırladık. 27 Mart Pazartesi’nden itibaren bu eğitim kampüsünde eğitimlerimiz başlayacak. Bu eğitim kampüsüne, çadırkent, konteyner kentlerden sevişlerle öğrencilerimizi taşıyacağız. Eğitimlerini aldıktan sonra barınma alanlarına dönecekler” ifadelerini kullandı.