Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESO) Başkanı Sıddık Çiftçi, dükkan sahiplerinin kiralara makul düzeyde artış yapmalarını ve anlaşılan yüzde oranına sadık kalmalarını istedi.

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESO) Başkanı Sıddık Çiftçi, dükkan sahiplerinin kiralara makul düzeyde artış yapmalarını ve anlaşılan yüzde oranına sadık kalmalarını istedi.

Başkan Çiftçi, bazı dükkan sahiplerinin esnafı kira konusunda zorladığına değinerek, "Bizim dükkan sahiplerinden talebimiz, makul şekilde kira artırmalarıdır. Biz bu gemide hep beraber yaşıyoruz. Eğer kiracının ödemeyeceği şekilde kira artışı olursa o esnaf ya faize bulaşacak ya dükkanı kapatacak ya da kirasını geciktirecek" dedi.

"Bu olumsuz şeylerin olmaması için önce esnafımızdan isteğimiz işlerine sahip çıkmaları, işlerine gereken önemi vermeleri" diye devam eden Çiftçi, "Dükkan sahiplerinden de talebimiz makul bir şekilde de kira artışı yapmalarıdır. Dükkan sahibelerinin kendilerini kiracıların yerine koyarak empati yapmaları ve o şekilde artış yapmalarıdır. Zaten bir anlaşma varsa anlaşmaya sadık kalmaları çok daha iyidir" ifadelerini kullandı.