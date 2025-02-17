Okul Sporları Boks İl Şampiyonasında Adıyaman’ın Besni ilçesinde Do-Kan Spor Kulübü, büyük bir başarıya imza atarak Adıyaman il birincisi oldu.

Okul Sporları Boks İl Şampiyonası, Adıyaman Kapalı Spor Salonu’nda, A ve B kategorilerinde genç erkekler ve genç bayanlar olmak üzere düzenlendi.

Besnili sporcular, şampiyonada 8 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük kazanarak önemli bir başarıya ulaştı.

Do-Kan Spor Kulübü Başkanı Serdar Meşen, sporcuların üstün başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.