Gaziantep’te görev yapan ve geçirdiği kalp ameliyatı esnasında hayatını kaybeden polis memuru Hacı Ali Küpeli, memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep’te görev yapan Adıyaman’ın Besni ilçe nüfusuna kayıtlı polis memuru Hacı Ali Küpeli, tedavi gördüğü hastanede kalp ameliyatı olduğu sırada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hacı Ali Küpeli’nin cenazesi Adıyaman’ın Besni ilçesine getirildi. Besni’de düzenlenen cenaze törenine Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Besni İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yücel ve çok sayıda polis memuru katıldı.

Cenaze namazı, Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek tarafından Mustafa Baba Camii’nde kıldırıldı. Namazın ardından Küpeli’nin cenazesi, defnedilmek üzere Besni’ye bağlı Kesecik Köyü Mezarlığına götürüldü.