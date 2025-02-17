2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen güreş il müsabakaları, Besni Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencilerinin üstün performansına sahne oldu.

Sporcular, farklı kilolarda elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Dereceye giren sporculardan Baran Emir Kuyu il birincisi, Yusuf Talha Demirel il ikincisi, Selçuk Efe Temel il üçüncüsü, İskender Kabilay ise, il üçüncüsü oldu.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nun başarılı güreşçileri, elde ettikleri derecelerle bölge finallerine katılma hakkı kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, öğrencilerin bu büyük başarısından duyduğu gururu dile getirerek, "Emeği geçen idareci, öğretmen ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi gözlerinden öpüyor, bölge finallerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.