Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın ile ilgili kundaklama şüphesi üzerine duruluyor.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın ile ilgili kundaklama şüphesi üzerine duruluyor.

Yangın, Besni ilçesi Oyalı Mahallesi’nde Abuzer Baydemir’e evde çıktı. Evin üç ayrı bölgesinde aynı anda çıkan yangını fark eden ev sahibi ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin olmayışı nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın sonrası yapılan incelemede 3 farklı noktadan çıktığı tespit edilirken, ev sahibi Abuzer Baydemir evin kundaklandığını iddia etti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Şahsın annesine ait evin de birkaç ay önce kundaklandığı ifade edildi.