Adıyaman’ın Besni ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sis, yağış ve fırtına uyarısının yaptığı Besni ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.

Yoğun sis karayolu ulaşımında görüş mesafesinin düşmesine neden olurken sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Yer yer görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Besni ilçesinde yoğun sis ile birlikte yağış devam ediyor.