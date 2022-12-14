Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Besni ilçesinde şube ve okul müdürleriyle LGS ve YKS sınav değerlendirme toplantısı yaptı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Besni ilçesinde şube ve okul müdürleriyle LGS ve YKS sınav değerlendirme toplantısı yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel’in yanı sıra il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri katıldı. Adıyaman Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan istatistiki bilgiler okul müdürleriyle paylaşıldı.

Adıyaman Ölçme Değerlendirme Merkezinin yapmış olduğu sunum doğrultusunda Besni’nin merkezi sınavlardaki başarısı değerlendirildi. Ortaokul müdürleriyle yapılan toplantıda ilçenin LGS karnesi, lise müdürleriyle yapılan toplantıda ise YKS karnesi değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanan ve yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak projeler görüşülerek bu projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

LGS ve YKS’de gösterilen performansı içeren sunumu takip ederek, genel başarı durumu ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "LGS ve YKS sınavları çerçevesinde ilimizin karnesini çıkardık. Merkez ilçede yaptığımız toplantıların ilkini diğer ilçelerimizde de yaparak ilimizin başarı çıtasını daha da yukarılara çıkartmayı hedefliyoruz. Bugün de Besni İlçemizin ölçme ve değerlendirme sonuçları üzerinde toplantımızı gerçekleştirdik. İlçemizde eğitim adına yapılan başarılı çalışmalardan dolayı İlçe Müdürümüz Mehmet Demirel başta olmak üzere, şube müdürlerime, okul idarecilerime ve öğretmenlerime, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı hakkında açıklama yapan Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ise, "Ölçme Değerlendirme Merkezinin hazırlamış olduğu veriler doğrultusunda ildeki yerimizi görmüş olduk. Eğitim şehri Besni’mizde başarı çıtasını sürekli yukarıda tuttuk. Her zaman düstur edindiğimiz bir sloganımız var; ‘Daha ileriye, en iyiye.’ Bu motto doğrultusunda çalışmalarımıza bir süreklilik kazandırıyoruz. Okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz de bu havayı yakalamış durumda görünüyor. İnşallah bunun meyvelerini önümüzdeki sınavda ve sonrasında alacağız. Bütün yönetici arkadaşlara ve öğretmenlerimize sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı sonunda Besni’de akademik başarıyı arttırmak üzere uygulanacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.