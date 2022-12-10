İşlem yapılan şahıslardan 4’ü uyuşturucu madde imal ve satışı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda 260 gram esrar maddesi, 180 gram metamfetamin maddesi, 120 gram Sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 2 gram eroin maddesi, 2 gram afyon sakızı maddesi, 1 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 60 adet sentetik ecza ilacı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince son 3 ay içerisinde ilçe genelinde uyuşturucu kullanıcıları ve satışı yaptıkları tespit edilen 75 kişiye işlem yapıldı.

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde son 3 ay içerisinde uyuşturucu ile ilgili 75 kişiye işlem yapılırken, 4 kişi tutuklandı.

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