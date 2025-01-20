GAP Bölge Kalkınma İdaresinin finansmanıyla hayata geçirilen proje kapsamında Adıyaman’ın Besni ilçesinde 16 süt soğutma tankı üreticilere teslim edildi.

Dağıtım töreni Besni Kaymakamı Çağlar Partal ve Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan’ın katılımıyla gerçekleşti. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Adıyaman İlinde Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında süt üreticilerine destek sağlandı.

Proje çerçevesinde 13 adet 250 litre kapasiteli ve 3 adet 1000 litre kapasiteli süt soğutma tankı, Kaymakam Çağlar Partal’ın katılımıyla düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Törene Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Besni Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şahin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, İl Genel Meclisi Üyesi Hicabi Zengin ve çok sayıda üretici katıldı.