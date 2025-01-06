Adıyaman’ın Besni ilçesinde 41 kişilik umre kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 41 kişilik umre kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Hacı Reşit Emre Camii’nde düzenlenen program yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken ilahiler, tekbirler ve salavatlarla devam etti. Manevi bir atmosferde geçen etkinlikte, İlçe Müftüsü Sabri Erçek’in yaptığı dua, duygusal anlara sahne oldu. Umreciler, dualar ve tekbirler eşliğinde kutsal yolculuklarına uğurlandı.

Programa, İlçe Müftüsü Sabri Erçek, din görevlileri, umreciler ve aileleri katıldı.