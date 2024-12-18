Adıyaman’ın Besni ilçesinde hayvancılığın modernize edilmesi için önemli bir adım atılarak yüzde 70 hibe desteğiyle 80 üreticiye süt sağım makinesi dağıtıldı.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen süt sağım makinesi dağıtım programına katıldı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Adıyaman’da Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Ürünlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle 80 üreticiye süt sağım makinesi dağıtıldı.

Kaymakam Çağlar Partal, süt sağım makinelerinin üreticilere hayırlı olmasını diledi. Törene Kaymakam Partal’ın yanı sıra Besni Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şahin, Kaymakam Adayı Kürşat Karaselvi, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Ertürk ve çok sayıda üretici katıldı.