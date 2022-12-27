Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaban hayvanları tarafından ısırılan çoban köpeğinin kuduz çıkması ile üç köyün karantinaya alınmasının ardından ilçe merkezinde sokak hayvanlarına aşılama çalışmaları başladı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaban hayvanları tarafından ısırılan çoban köpeğinin kuduz çıkması ile üç köyün karantinaya alınmasının ardından ilçe merkezinde sokak hayvanlarına aşılama çalışmaları başladı.

Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde bir çoban köpeğine kuduz teşhisinin konulması üzerine Dikilitaş köyü ile birlikte temas edildiği tahmin edilen Zormağara ve Yeniköyü karantina altına alınmıştı. 3 Köyün karantina altına alınmasının ardından bu köylerdeki hayvanlara kuduz aşısı yapılmıştı. Yaşanabilecek kuduz vakalarına karşın ilçe merkezinde de sokak hayvanlarına yönelik aşılama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyleyen Besni Belediyesi Veteriner Hekim Hüseyin İbiş, “Dikilitaş köyünde çıkan kuduz hastalığından dolayı ilçe tarım müdürlüğünde görevli veteriner hekim İbrahim Halil Karadeniz’in girişimleri sonucunda tarafımıza kuduz hastalığından dolayı aşı tedariki edildi. Şu ana kadar 100 yakın kedi ve köpeğe aşılarını yaptık. Kuduz aşısının yanı sıra parazit aşısı da gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.