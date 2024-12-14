Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kaymakam Çağlar Partal öncülüğünde iş yerlerinde sigara denetimi gerçekleştirildi.
İlçe merkezindeki esnaflar ziyaret edilerek, 4207 sayılı Kanun kapsamında açık alanlarda tütün ürünleri tüketimine yönelik kontroller yapıldı. Denetimlere, Kaymakam Partal’ın yanı sıra sağlık müdürlüğü görevlileri, emniyet görevlileri katıldı. Ekipler, esnafa ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulunurken, denetimlerin halk sağlığını koruma amacıyla düzenli olarak devam edeceği belirtildi.
Kaynak: iha