Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından taşımalı eğitim çerçevesinde hizmet veren servis araçlarını denetlendi.

Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından taşımalı eğitim çerçevesinde hizmet veren servis araçlarını denetlendi.

Taşımalı eğitim çerçevesinde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gitmeleri için öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. Besni ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fikret Ürey’in de hazır bulunduğu denetimlerde polis ve jandarma trafik ekipleri, servis araçlarını tek tek durdurarak kontrol etti. Denetim esnasında araçların ve şoförlerin yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilerek, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için taşıma araçlarında bulunması gereken bütün hususlara bakıldı. Servis araçlarına yönelik denetimlerin devam edeceğini belirten Besni Milli Şube Müdürü Fikret Ürey, "Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullara ulaşması, servis araçlarımızın da hiçbir yaptırıma maruz kalmaması için gereken rehberliği sağlıyoruz. Bu amaçla denetimlerimiz sürekli yapılıyor. Şoför arkadaşlarımızın da hizmet verdikleri kişilerin öğrenci olduğunu bilerek daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Hepsine kazasız, belasız bir eğitim öğretim yılı diliyorum" diye konuştu.

Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan servis araçlarına da cezai işlem uygulandı.