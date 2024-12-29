Adıyaman’ın Besni ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil apartman boşluğuna düştü.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesi’nde apartman önünde duran 02 ADF 254 plakalı otomobilin sürücüsü fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil apartman boşluğuna düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.