Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda eğitim verdi. Jandarma trafik timleri tarafından öğrenci taşıyan 10 servis şoförü ile 104 öğrenciye trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanma konularında uygulamalı eğitim verildi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci ve öğrenci servisi sürücülerine eğitim verdi.

Esentepe’de yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Esentepe’de yol genişletme çalışmaları devam ediyor

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