Okul başarılarının devamı ve yükseltilmesi adına kurumsal işbirliğinin öneminden bahsedildi. Derslerinde başarılı olan çocuklara karne hediyesi olarak, kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantası hediye edildi.

Bu projeyle akademik başarılarının yanında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek okul başarılarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Jandarma çevre ve doğa koruma timleri yaban hayvanlarını unutmadı

Jandarma çevre ve doğa koruma timleri yaban hayvanlarını unutmadı

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda, Besni Sosyal Hizmet personelleri Sosyal Hizmet Uzmanı Sait Arslan, Sosyal Hizmet Uzmanı Bedia Yücetaş, Çocuk Gelişimcisi Leyla Gül Özdemir ve psikolog Abuzer Doğan tarafından öğrencilere dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Adıyaman’ın Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Okul Destek Projesi (ODES)kapsamında ilk dönem karne sonuçları değerlendirme toplantısı yapıldı.

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