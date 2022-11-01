Adıyaman’ın Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane personelleri, kaymakamlık önünde vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman’ın Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane personelleri, kaymakamlık önünde vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi hakkında bilgiler verdi.

Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte personeller tarafından pembe fularlar takılarak vatandaşlara meme kanseri nedenleri, belirtileri, erken teşhis yöntemleri ve KETEM’de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilerek broşürler dağıttı. Düzenlenen bilgilendirme etkinliğiyle ilgili konuşan Dr. Büşra Turan, “Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda ölüme en sık neden olan kanser türüdür. Erken teşhis tedavi sürecinin en önemli belirleyicisidir. Ülkemizde toplum tabanlı kanser taramalarına Besni’de de kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış, akabinde bu tarama programlarına aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri dahil edilmiştir. Besni ilçe Sağlık Müdürlüğümüzde Avrupa Birliği kalite standartlarına uygun tarama programları ile son teknoloji dijital mamografi cihazlarımız yoluyla halkımıza ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. Yine bu merkezlerimizde halk eğitimleri, KKMM (Kendi kendine meme muayenesi eğitimi) ve ücretsiz broşür dağıtımı da yapılmaktadır” diye konuştu.