Adıyaman’ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bir süre sonra yerini tipiye bıraktı.

Özellikle Besni’nin yüksek kesimlerde ilçe beyaza bürünürken yollarda buzlanma meydana geldi. Belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama yaparak sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Yenikent Bölgesi ve 15 Temmuz Mahallesi’nde yoğunlaşan yağış nedeniyle yol temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Besni-Gaziantep yolundaki rampada bazı tırlar kayarak yolda kaldı. Belediye ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle müdahale ederek yolda kalan tırları güvenli bölgeye çekti. Belediye yetkilileri, yola çıkacak vatandaşlara kış lastiği kullanmaları, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları yanlarında bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemle hatırlatıldığı belirtildi.