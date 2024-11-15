Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Paççılar mevkiinde 02 AEZ 248 plakalı otomobil ile 34 BDS 287 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Belkız Eda Ş. ile Melih C., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.