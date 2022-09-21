Adıyaman’ın Besni ilçesinde okulların eğitimi daha güvenli hale getirmek ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere ‘Güvenli okul, güvenli eğitim’ toplantısı yapıldı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde okulların eğitimi daha güvenli hale getirmek ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere ‘Güvenli okul, güvenli eğitim’ toplantısı yapıldı.

Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda, Besni Kaymakamı Çağlar Partal başkanlığında yapılan toplantıya Besni Belediye Başkan Yardımcısı Sait Cengiz Baba, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Emniyet Müdürü İlyas Yarımağa, daire amirleri, STK, siyasi parti temsilcileri ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda ilçe, belde ve köyler genelindeki okullarda öğrenci ve velilerinin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergahlarında alınacak tedbirler ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolü ile salgın tedbirleri gibi uygulamalar üzerinde durularak, önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması konuları ele alındı. Toplantıyla ilgili bilgi veren Kaymakam Çağlar Partal, "Eğitim çağında bulunan çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri, şiddet olaylarına karşı korunmaları ve muhtemel şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla düzenlediğimiz toplantıda tüm paydaşlarımızla karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Çocuklarımız bizlere emanet, onları evlerine güvenle ulaştırmak için tüm tedbirleri almak görevimizdir” diye konuştu.

Karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından toplantı sona erdi.