Adıyaman’ın Besni ilçesinde İsrail’e tepki Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşü ve mitingine ilçede bir çok kişi katılım gösterdi. İsrail aleyhine sloganlar atan katılımcılar, Filistin halkına yapılan zulmün son bulması için dua etti.

Çat Camii önünde toplanan kalabalık, Türkiye ve Filistin bayrakları, pankart ve dövizlerle hükumet konağı önüne kadar yürüdü. İsrail’i lanetleyerek Filistin lehine sloganlar atılan yürüyüş ve mitinge, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel de katıldı.

Destek yürüyüşünden sonra Sarhan Camii İmamı Haydar Özalp’ın dua etmesiyle program sona erdi.