Adıyaman’ın Besni Kaymakamlığı ve Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından imzalanan “Hayat renkleriyle güzel” projesi çerçevesince down sendromlu çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan yaptığı açıklamada, Besni’de bulunan down sendromlu bireyler ve ailelerine psikolojik ve sosyal konularda destek sağlamak amacı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Müdür Orhan, “Down sendromlu birey ve aileleri arasında iletişimi güçlendirmek, aile bireyleri üzerindeki stres ve varsa tükenmiş sendromu ile baş edebilmelerine yardımcı olmak, down sendromlu bireyin topluma kazandırmak için her hafta çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu çerçevede katılımcılar ile birlikte oyunlar oynadık. Bu konuda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.