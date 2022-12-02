Adıyaman’ın Besni ilçesindeki çiftçilere Antep Fıstığı fidanı dağıtımı yapıldı.

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki çiftçilere Antep Fıstığı fidanı dağıtımı yapıldı.

Besni’de gerçekleşen fidan dağıtım törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkan Vekili Mehmet Kasap, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AK Parti ilçe Başkanı İsmail Sümer, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, il genel meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yüzde 70’i Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi yüzde 30’u ise çiftiler tarafından karşılanan ve 180 bin TL değerindeki 18 bin adet Antep Fıstığı fidanı protokol üyeleri tarafından çiftçilere tek tek dağıtıldı.

120 Çiftçiye dağıtılan fidanlarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, “Biz üreterek büyüyeceğiz. Biz kaliteli üretim yaparak büyüyeceğiz ve o üretimini yaptığımız şeylerinde tarım mamullerinin de katma değerini oluşturacak tesislere ihtiyacımız var. Biz burada fidanları çitçilerimize dağıtacağız ama çiftçilerimiz bakacak verim elde edecekler ama sattıklarında da sattıkları adam 2-3 mislini kazanç sağlamayacak, çiftçimiz köylümüz 2-3 mislini kazanacak. Yani onun ürettiği tarım mamullerinin değerlendirileceği tesislere de ihtiyacımızı var. Artık bundan sonraki hedefimiz gayemiz yapmamız gereken tarım ürünlerini daha iyi değerlendirecek küçük sanayi tesislerine ihtiyaç var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Tarım mükemmeliyet merkezi de kuruyoruz. Gölbaşında bir hurma kurutma tesisi kurduk. Yine burada üzüm işlemese tesisi kuruluyor. Bunlar devam edecek. Çiftçimizin cebine giren her fazladan miktar bizim için önemli. Çünkü üreterek büyüyeceğiz. Tarım ürünleri artık dünyada savaş nedeni olacak kadar önemli hale geldi. Sular savaş nedeni olacak denilirdi ama insanların yiyeceğe ulaşımı çok önemli. O yüzden bu tarımsal sektörlerdeki destekler küçük gibi görülüyor ama değerli. Çünkü biliyoruz ki Antep Fıstığı diye lanse edilen fıstığın aslı Besni’nindir. Bizim eksikliğimiz ki Besni Fıstığı olarak tanıtamamışız. Antep Fıstığı olmuş yerleşmiş. Bundan sonra inşallah Besni Fıstığını nasıl değerlendiririz onun çalışmalarını hep birlikte yaparız. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu fidanların dağıtılacağı çiftçilere de bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.