Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi Kaygusuzlar Parkı yakınlarında alacak verecek meselesinden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Pompalı av tüfeklerinin kullanıldığı kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ş.A., isimli bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerine 6 kişi gözaltına alınırken 2 adet pompalı av tüfeğine ise el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.