Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan 3 caddeye park yasağı getirilirken ağır tonajlı araçlarında gündüz saatlerinde ilçe merkezine girişleri yasaklandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan 3 caddeye park yasağı getirilirken ağır tonajlı araçlarında gündüz saatlerinde ilçe merkezine girişleri yasaklandı.

Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ilçede park sorununa çözüm bulmak amacıyla ilçede bulunan bazı caddelere park yasağı getirdi.

Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ilçede bulunan Atatürk, Postane ve Çat Cami yanında yer alan caddeye önümüzdeki haftadan itibaren 07.00 ile 19.00 saatleri arasında araçlara park yasağı getirildi. Ayrıca ağır tonajlı araçların 08.00 - 18.00 saatlerinde ilçe merkezine girmesi yasaklandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Besni Emniyet Müdürü Muhammed Ergin, “İlçemizdeki trafik yoğunluğu ve park sorununu azaltmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda bir dizi tedbir aldık. Özellikle Postane ve Çat Camisi arasında bulunan mevkie park yasağı getiriyoruz. Vatandaşlarımız, ilk 20 dakikasında araçlarının dörtlü yanık bir şekilde park edebilecek. Bu tür araçların takipleri özellikle KGYS kameraları üzerinden gerçekleştireceğiz. 20 dakikayı aşan araç parklarına trafik görevlilerimiz cezai işlem uygulayacak ve araçlar çekici ile çekilecek. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz. El birliği ile bu sorunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Vatandaşların mağdur olmaması için ilçenin değişik noktalarına uyarıcı levhalar asıldı. Özellikle esnaflarımıza bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtılacak” diye konuştu.