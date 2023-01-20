2022-2023 Eğitim Öğretim yılı yarı yıl tatili münasebetiyle Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı yarı yıl tatili münasebetiyle Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Besni kaymakamı Çağlar Partal öğrencileri tebrik ederek karnelerini tek tek takdim etti. Eğitime oldukça büyük önem verdiklerini dile getiren Kaymakam Partal, “Yarı yıl tatiline giren ve karne alma sevinci yaşayan tüm öğrencilerin karne heyecanını paylaşıyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Besni ilçesinde okul öncesi, 2 bin 26, ilköğretim 5 bin 779, ortaöğretim 5 bin 629 ve lise 5 bin 160 olmak üzere toplam 18 bin 594 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.