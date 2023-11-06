Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Besni Futbol Sahasında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 13 Haziran 2023 tarihinde ihalesi yapılan ve kısa süre içerisinde tamamlanarak sporculara hizmet vermesi planlanan sentetik çim yüzeyli futbol sahasının zemin yenileme çalışmaları hakkında İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel’den bilgi aldı.

İl genelinde bütün tesislerin bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş, “Adıyaman’da ve ilçelerimizde gençlerimiz eskisinden daha güzel ve donanımlı tesislerimizde spor yapmanın yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecek” diye konuştu.