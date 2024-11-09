Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli hububat üretim alanlarından biri olan Adıyaman’ın Besni Ovası’nda buğday ekimi sezonu başladı.

Buğday ekimine başlayan çiftçiler, havaların uygun olduğu bu dönemde tarlalarını hazırlayarak buğday ekimi yapıyor.

Besni ilçesinde çiftçiler, traktörlerle topraklarını sürüp ardından mibzerle sertifikalı tohum kullanarak buğday ekerek sezonu başlattı. Çiftçi Mahmut Aydın, buğday ekimi için her yıl olduğu gibi bu yıl da tarlalarına tohum ekmeye başladıklarını, hava şartlarının güzel gitmesiyle bu yıl iyi bir verim almayı beklediklerini söyledi.