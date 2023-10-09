Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaşanan salgın sonrası Kaymakamlıktan içme suyunun kullanılabileceği yönünde açıklama yapıldı.

Ağustos ayında ishal, kusma, mide bulantısı şikayetlerinin artması ve içme suyunun kullanılmaması yönündeki açıklamaların ardından Kaymakamlık yeni bir açıklama yaptı.

Kaymakamlık yaptığı yazılı açıklamada, “İlçemize su sağlayan Erkenek ana kaynakta Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde kirlenmeyi önlemek amacıyla yapılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış olup çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamen bitirilmesi planlanmaktadır. Gerek ana kaynakta gerekse Besni depolarında ve şehir içi hatlarda yapılan testlerde hiçbir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Rutin testler ve klorlama çalışmaları aralıksız sürmekte olup şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” denildi.