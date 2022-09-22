Besni Kaymakamı Çağlar Partal başkanlığında düzenlenen muhtarlar toplantısına kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda mahalle muhtarları mahallelerinde bulunan sorun ve sıkıntıları tek tek dile getirdi. Kaymakam Çağlar Partal, toplantıda dile getirilen sorunları not alarak çözümü için gerekilenlerin yapılacağını söyledi.

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