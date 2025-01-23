Adıyaman’ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Adıyaman’ın Besni ilçesi, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ve sisin etkisi altına girdi. Kar yağışıyla birlikte ilçe beyaz örtüye bürünürken, yoğun sis nedeniyle görüş 20 metreye kadar düştü. Yağışla birlikte hava sıcaklığı ilçede 1 dereceye kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, karla karışık yağmur ve sisin gün boyunca etkili olacağı belirtildi.

Yetkililer, sürücülere trafikte dikkatli olmaları ve tedbirli davranmaları konusunda uyarıda bulundu.