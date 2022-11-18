Besni Devlet Hastanesinde, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık Hizmetleri, polis ve jandarmanın desteğiyle gerçekleştirilen afet planı tatbikatı gerçeği aratmadı.

Besni Devlet Hastanesinde, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık Hizmetleri, polis ve jandarmanın desteğiyle gerçekleştirilen afet planı tatbikatı gerçeği aratmadı.

Gerçekleştirilen tatbikatın senaryosu gereği, Gölbaşı-Besni yol ayırımı Terbizek köyü mevkiinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazanın tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan trafik kazısından sonra yapılması gerekenler tatbikatta icra edildi.

Besni Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri Vakkas Öztürk, “Bu bir tatbikat senaryosudur. Gerçeğinin yaşanmaması dileğiyle kazalara karşı mal ve can kayıplarının olmaması için ve bu konuya dikkat çekerek her zaman toplum, kurumlar ve fert olarak tedbirli, dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız.

Trafik kazalarına halkın, kişilerin ve özellikle sürücülerin can ve mal kaybının asgariye indirilmesi amaçlanması ve çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu gün Hastanemizde yapılan Çoklu trafik kazası tatbikatı uygulamalı, eğitici, bilinçlendirici, faydalı, sorunsuz ve çok başarılı geçmiştir. Bu tür olayların gerçek olmamasını ve böyle sonuçları ağır kazaların yaşanmamasını diliyoruz. Tatbikatta görev alan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.