Adıyaman’ın Besni ilçe Devlet Hastanesi’nde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olaylara müdahale kapsamında bir tatbikat gerçekleştirildi.

Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde hazırlanan tatbikatta, senaryo gereği Adıyaman-Gölbaşı yol ayrımında kimyasal madde taşıyan bir tankerin patlaması sonucu meydana gelen kazaya müdahale canlandırıldı.

Tatbikatta, patlama sonrası radyasyona maruz kalan kişilerin hastaneye getirilmesi, hastaneye girişteki önlemler, hasta kabul süreci ve hasta yakınlarıyla kurulan diyaloglar uygulamalı olarak sergilendi.

Besni Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri Vakkas Öztürk, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, “Tatbikatımız, muhtemel bir kimyasal tanker patlaması senaryosu üzerine hazırlanmış olup, çoklu yaralanma, ölüm ve kimyasal zehirlenme riski taşıyan bir durumun canlandırılmasıyla gerçekleştirildi. Bu uygulama, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek, bilinçlendirme sağlamak ve böyle bir olayın yaşanması durumunda hazır olabilmek amacıyla düzenlendi. Tatbikatımız oldukça başarılı ve eğitici geçti. Dileriz ki bu tür felaketler gerçekte yaşanmaz. Ancak muhtemel kazalara karşı toplum olarak her zaman tedbirli ve hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.

Tatbikatta Besni Belediyesi itfaiye ekipleri, Adıyaman AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ve jandarma ile emniyet müdürlüğü ekipleri katıldı.