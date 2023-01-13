Beyoğlu’nda kişisel gelişim ve mesleki eğitime yeni bir vizyon getiren BESMEK’te açılan Müzik ve Gösteri Sanatları kursları yoğun ilgi gördü. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak müzik, tiyatro ve halk oyunları eğitimi alan kursiyerler her geçen gün hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Beyoğlu’nda kişisel gelişim ve mesleki eğitime yeni bir vizyon getiren BESMEK’te açılan Müzik ve Gösteri Sanatları kursları yoğun ilgi gördü. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak müzik, tiyatro ve halk oyunları eğitimi alan kursiyerler her geçen gün hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Kültür sanatın merkezi Beyoğlu’nda hayata geçirilen Beyoğlu Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (BESMEK) ile sanata ilgi duyan bireylere hayallerinin peşinden koşma imkanı sunuluyor. Kişisel gelişim ve mesleki eğitime yeni bir vizyon getiren BESMEK, geniş kurs çeşitliliği ve kaliteli hizmetiyle gençlerin ve yetişkinlerin ilgi odağı oldu. Beyoğlu Belediyesi’nin ilçenin farklı noktalarında bulunan 16 BESMEK Eğitim Merkezinde 422 branşta açılan kurslarda 8 bine yakın kursiyere eğitim veriliyor. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği BESMEK kurslarının başında ise Müzik ve Gösteri Sanatları alanında açılan kurslar geliyor.

Her geçen gün hayallerine bir adım daha yaklaşıyorlar

BESMEK’te çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik Müzik ve Gösteri Sanatları alanında açılan kurslar yeni sanatçıların yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Keman, Gitar, Bağlama, Piyano, Türk Sanat Müziği Korosu, Halk Oyunları ve Uygulamalı Tiyatro’nun yer aldığı Müzik ve Gösteri Sanatları kurslarında yaklaşık 600 öğrenci eğitim alıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak eğitim alan kursiyerler her geçen gün hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Eğitim yılı boyunca devam edecek olan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecek.