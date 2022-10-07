Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BESMEK), 3. Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı’nda yoğun ilgi görüyor. BESMEK, kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri ve BESMEK öğretmenlerinin gerçekleştirdiği çeşitli workshop gösterileri ile ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BESMEK), 3. Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı’nda yoğun ilgi görüyor. BESMEK, kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri ve BESMEK öğretmenlerinin gerçekleştirdiği çeşitli workshop gösterileri ile ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde başladı. 9 Ekim’e kadar devam edecek olan fuar, 77’si yurt dışından olmak üzere 400’ü aşkın el sanatçısı, 16 üniversite, 11 belediye ve kadın kooperatiflerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. BESMEK de yoğun ilgi gören fuarda yerini aldı.

BESMEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünleri büyük beğeni topladı

Beyoğlu’nda 357 branşta 12 bin 600 öğrenciye eğitim veren BESMEK’te; kadın kursiyerler tarafından yapılan el nakışları, dekoratif ev aksesuarları, takılar, süs eşyaları, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen çantalar ve çok sayıda ürün fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. BESMEK standında sergilenen el emeği ürünlerin yanı sıra BESMEK öğretmenleri tarafından fuara özel olarak gerçekleştirilen çeşitli workshop gösterileri de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

"Bizler destek olmaya, kursiyerlerimiz de tasarlamaya ve üretmeye devam edecek"

BESMEK kurslarının birer tasarım ve üretim atölyelerine dönüştüğünü belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BESMEK) Beyoğlu’nun 16 farklı noktasında bulunan şubeleriyle hizmet veriyor. BESMEK’te 357 branşta verilen eğitimlere bu yıl 12 bin 600 öğrenci katıldı. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde hem öğreniyorlar hem üretiyorlar hem de meslek sahibi oluyorlar. Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerinin 3. Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı’nda gördüğü yoğun ilgi bizleri ayrıca gururlandırdı. Bizler destek olmaya devam edeceğiz, kursiyerlerimiz de tasarlamaya ve üretmeye devam edecekler” dedi.