Eskişehir’de Beslenme ve Diyet Uzmanı olan Ayşegül Akkaya Erden, aşerme durumunun dengeli ve sağlıklı beslenmeyle aşılabileceğine dikkat çekerek, "Anne adayı artan vitamin, mineral ihtiyacını besin değeri yüksek gıdalarla karşılayıp öğün atlamamalı. Ayrıca ara öğünleri de zamanında yapmalı" dedi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, sıklıkla hamilelik döneminde olan kadınlarda rastlanılan aşerme hakkında bilgi verdi. Aşermenin bazen toprak, kireç ve diş macunu gibi besin olmayan maddeleri tüketme isteği olarak ortaya çıktığını söyleyen Diyetisyen Erden, bu durumun genellikle hamilelerde yetersiz beslenmeyi akla getirdiğini ifade etti. Aşermeyi dönemsel olarak bazı besinlere karşı yoğun istek duyma durumu olarak nitelendiren Diyetisyen Erden, aşermenin kesin nedenlerinin ise tam olarak bilinmediğini dile getirdi.

"Besin ihtiyaçları önemli etkenlerden biri olabilir"

Meydana gelen hormonal ve kan şekeri seviyesindeki değişimlerin aşermede etkisinin olduğu düşünüldüğünden bahseden Diyetisyen Erden, bu durumu sadece hormonal nedenlere bağlamanın doğru olmadığına dikkat çekti. Aşermenin altında yatan çeşitli nedenleri sıralayan Diyetisyen Erden, "Hormonal değişimler nedenlerden biridir. Elbette hamilelik dönemi hormonal değişimlerin çok yoğun olduğu bir dönemdir. Östrojen ve progesteron gibi hormonların değişimi beyindeki tat alma duyularını etkileyebilir. Bu da farklı tatlara ihtiyaç duyulmasına neden olabilir. Besin ihtiyaçları önemli etkenlerden biri olabilir. Hamilelik dönemi, besine en çok ihtiyaç duyulan dönemlerin başında gelmektedir. Çünkü anne adayı hem kendi hem de bebeğin besin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu nedenle hamilelik sürecinde bireyin ihtiyacı olan besin miktarı ve besin çeşitliliği artar. Ayrıca duygusal durumlar da aşermeye neden olabilir. Hamilelik dönemi duygusal değişimlerin çok sık görüldüğü bir dönemdir. Stres, kaygı, gerginlik ve bunların ardından gelen duygusal rahatlama ihtiyacı özellikle kişinin sevdiği besinlere olan isteğini yoğun şekilde arttırabilir" şeklinde konuştu.

"En etkili yöntem dengeli ve düzenli beslenme"

Hamilelik döneminde yoğun aşerme yaşanmasının gereksiz miktarda besin tüketimine yol açabileceği için mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Erden, ayrıca anne adayının beslenme düzensizlikleri ve besin eksikliklerinin bir an önce tespit edilip anne-bebek sağlığı için tedaviye yoğunlaşmak gerektiğini ifade etti. Dengeli ve düzenli beslenmenin aşermeyi kontrol altına almak için en etkili yöntem olduğunun altını çizen Diyetisyen Erden, her dönemde olduğu gibi hamilelik döneminde de dengeli ve düzenli beslenenin son derece önem taşıdığını vurguladı. Anne adayının artan vitamin, mineral ihtiyacının besin değeri yüksek gıdalarla beslenmesini gerektirdiğini anlatan Diyetisyen Erden, kan şekeri seviyesinin muhtemel değişiminden kaynaklanan tatlı ihtiyaçları için sağlıklı ve doğal besinleri tavsiye etti. Dengeli beslenmenin yanında düzenli beslenmenin de hamilelik dönemi için çok önemli olduğunun altını çizen Diyetisyen Erden, öğün atlamamak gerektiğini ve ara öğünlerin zamanında yapılması gerektiğini belirtti.

"Kontrol altına alamıyorsanız uzmana başvurun"

Porsiyon dengesini korumanın kilo kontrolü sağladığını belirten Diyetisyen Erden, dengeli ve kontrollü tüketimin anne-bebek sağlığı açısından gereğinden fazla besin tüketmenin önüne geçtiğini söyledi. Her anne adayı için aşerme durumunu kontrol altına almanın aynı derecede kolay olmadığına dikkat çeken Diyetisyen Erden, bazı durumlarda bir beslenme ve diyet uzmanına başvurmanın daha faydalı olacağını dile getirdi. Hamilelik döneminin anne bedeni için stres ve kaygının arttığı bir dönem olduğuna ve bunun da aşermeyi tetiklediğine değinen Diyetisyen Erden, düzenli olarak egzersiz ve yürüyüş yapılmasını önerdi. Diyetisyen Erden, böylelikle aşermeyi engellemenin yanı sıra kilo kontrolü sağlamak, stres düzeyini azaltmak ve bebek sağlığını korumak için de faydalı olacağını anlattı.

"Ekşi yemek kız bebeğin göstergesi değil"

Acılı ve ekşili besin aşerme durumunda kız bebek olacağına, tatlı besin aşerme durumunda erkek bebek olacağına dair halk arasındaki yaygın inanışın ise doğru olmadığından bahseden Diyetisyen Erden, aşerme veya cinsiyeti etkilediği düşünülen besinlerin gereğinden fazla tüketiminin ’Tek yönlü beslenme’ riskini de beraberinde getireceğinin altını çizdi. Diyetisyen Erden, "Bu inanışlar hamilelikte dengesiz beslenmeye neden olabilir ardından anne ve/veya bebek sağlığı sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hamilelik dönemindeki bazı besinlere karşı gelişen isteksizlik ve tiksinmeye bağlı yetersiz beslenme anne adayında sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bu nedenle anne adayları beslenme alışkanlıklarına, dengeli ve yeterli beslenmeye son derece dikkat etmelidir” diye konuştu.