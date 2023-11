Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

45 Evler Kampüsü konferans salonunda gerçekleştirilen törene Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fügen Özcanarslan, Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademisyenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilerin müzik eşliğinde salona giriş seremonisi ile başlayan törende konuşan Bölüm Başkanı Doç. Dr. Betül Gülşen, “Günümüzde modern toplumların en yaygın sağlık sorunlarının basında yer alan bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar, toplum sağlığı ve sağlık hizmetleri sistemleri üzerinde giderek daha önemli bir yük oluşturmakta ve bu durum koruyucu sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde beslenme, birçok hastalığın altında yatan temel ve hazırlayıcı nedendir. Bu bağlamda eğitim öğretim hayatınız boyunca alacağınız temel tıp bilimleri ve beslenme bilimleri eğitimleriniz ve yaşam boyu sahip olacağınız diyetisyenlik mesleğiniz ile insan ve toplum sağlığına katkınızın çok büyük olacağını düşünüyorum. Diyetisyen, kliniklerde ve hastanelerde, bakım evlerinde, diyaliz merkezlerinde, gıda endüstrilerinde, üniversitelerde ve araştırmalarda toplum genelinde beslenme desteği sağlayan beslenme uzmanlarıdır. Beslenme konusunda uzman olmak biz diyetisyenlere farklı alanlardaki pek çok problemi kanıta dayalı tıp bilgilerini kullanarak değerlendirme, tanı ve tedavi etme imkanı ve izni sunar" dedi.

Konuşmasının devamında öğrencilere seslenen Gülşen, "Sevgili öğrenciler, bugün sizin için çok önemli bir gün. Beyaz önlüğünüzü giyerek, mesleğinize ilk adımınızı atıyorsunuz. Bu sizin için bir başlangıç, bir dönüm noktası. Sağlık profesyoneli adayı olarak bugün giyeceğiniz beyaz önlükler temizliği, saflığı, merhameti, sevgiyi içinde barındıran, en önemlisi de güven uyandıran bir semboldür. Bu beyaz önlükler, meslek hayatınız boyunca size eşlik edecek, sunduğunuz sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak sizlere büyük bir sorumluluk getirecektir. Beyaz önlüğünüzü her giydiğinizde, bu büyük sorumluluğunuzun bilincinde olmanızı, mesleğinizin etik değerlerine sahip çıkmanızı, her durumda insani değerleri gözetmenizi, mesleki bilgi ve becerilerinizle her ortamda özgüenli bir duruş sergilemenizi beklerim. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına tanıklık ettiğimiz tarihin bu çok özel döneminde bir cumhuriyet kadını ve bir bilim insanı olarak konuşmamı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri ile tamamlamak isterim; ’Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir’ yolunuz her zaman akıl ve bilim olsun" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından 2. sınıf dönem birincisi Sinem Kayhan ve 3. sınıf dönem birincisi Feride Beliz başta olmak üzere tüm öğrencilere tek tek beyaz önlükleri giydirilerek tören sona erdi.