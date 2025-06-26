‘Beslenme ve Aromaterapi Reçeteleri Kongresi’, 28-29 Haziran’da online olarak düzenlenecek.

Modern tıpta bütüncül yaklaşımların önemi her geçen gün artarken, bu anlayışı merkezine alan ‘Beslenme ve Aromaterapi Reçeteleri Kongresi’, 28-29 Haziran tarihlerinde bir ilk olarak online carmed ilaç sponsorluğunda düzenlenecek. Kongre, beslenme bilimi ile aromaterapinin gücünü bir araya getirerek hastalıkların yönetiminde yeni ve etkili reçeteler sunmayı hedefliyor. Tıp, diyetetik, fitoterapi, fonksiyonel tıp, aromaterapi ve tamamlayıcı tıp alanlarında çalışan uzmanların katılımıyla gerçekleşecek kongrede, hem güncel bilimsel veriler paylaşılacak hem de vaka deneyimleri üzerinden pratik çözümler tartışılacak.

Kongre Düzenleme Koordinatörü Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz, bu kongrenin benzerlerinden ayrıldığını vurgulayarak, "Türkiye’de alanında en iyi olan 37 doktoru bir araya getirdik. Kongre boyunca katılımcılara yalnızca teorik bilgi değil, sahada karşılaştıkları vakalara yönelik çok somut çözümler sunacağız. İstiyoruz ki bir kanser hastası kemoterapi görürken nasıl beslenmesi gerektiğini bilsin, hangi destek ürünleri tedavisine yardımcı olur öğrenebilsin" dedi.

Pek çok hastalığın arkasında eksik ya da hatalı beslenme olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Hastalıklar ve beslenme arasındaki ilişkiyi net verilerle anlatıyoruz. Kilitlenmiş bir bedeni temizlemeden iyileşmek mümkün değil. Bu anlayışla danışmanlıklar veriyoruz. Alerjik çocuklar, sürekli hasta olan, karın ağrısı çeken çocuklar. Aileler ne yapacağını bilmiyor. Oysa doğru beslenmeyle ve aromaterapötik desteklerle bu sorunlara çözüm üretilebiliyor" diye konuştu.

İki günlük program kapsamında: Mikrobiyota sağlığı, metabolik hastalıklar, otoimmün hastalık yönetimi, esansiyel yağlarla evde terapi uygulamaları, hormonal dengeyi sağlayan beslenme modelleri gibi çok sayıda başlık ele alınacak.