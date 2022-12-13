Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, ginseng bitkisinin bağışıklık sistemi ve zihinsel performansı güçlendirmesi amacıyla kullanılabileceğini, ancak daha önce mutlaka hekime ve diyetisyene danışmak gerektiğini söyledi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, ginseng bitkisinin bağışıklık sistemi ve zihinsel performansı güçlendirmesi amacıyla kullanılabileceğini, ancak daha önce mutlaka hekime ve diyetisyene danışmak gerektiğini söyledi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, tıbbi faydaları nedeniyle kullanılan ginseng bitkisi hakkında dikkat çekici bilgiler verdi. Diyetisyen Erden tatlı aromatik bir tada sahip olan ginseng bitkisinin “Panax ginsengi (Asya ginsengi)” ve “Panax quinquefolius (Amerikan ginsengi)” olmak üzere 2 çeşidi bulunduğunu ifade etti.

Ginseng’in etkileri arasında zihinsel performansı geliştirme, öğrenmeyi, hafızayı kuvvetlendirme ve duyusal farkındalık olduğunu belirten Diyetisyen Erden “Bunların yanı sıra yapısındaki ginsenosidler vücuttaki iltihabı azaltan steroid benzeri bir etkiye sahiptir. Ginsengin bağışıklığı güçlendirmek, vücut direncini artırmak ve enerji depolamak gibi önemli faydaları da vardır” dedi.

“Kan şekerini dengeler”

Ginsengin kan şekerini dengelediğinin altını çizen Diyetisyen Erden “Yüksek düzeyde oksidatif stres, fiziksel zorlanmalar, olumsuz çevre koşulları, ilaçlar, sigara, alkol, yetersiz ve yanlış beslenme, kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olur. Ginseng, diyabetli bireylerde oksidatif stresi giderecek etki oluşturur. Aynı zamanda ginseng içeriğinde bulunan ginsenosid, glikoz alımını iyileştirerek kanda glikoz bulunmasını sağlar ve bunu enerji olarak kullanır. Bu durum Ginseng diyabet yönetimine son derece yardımcı olabileceğini gösterir” diye konuştu.

“Bağışıklığı güçlendirir”

Yapısında bulunan minerallerin, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getiren Diyetisyen Erden, klinik bir araştırmanın, ginseng özünün grip gibi viral enfeksiyonlara karşı uygulanan aşıların etkisini artırabileceğini gösterdiğini de aktardı. Ayrıca ginsengin hafızayı güçlendirme, ruh halini iyileştirme gibi durumlara ek olarak zihinsel yorgunluğu azaltan hücreler tarafından beyin fonksiyonu ve davranışı üzerinde de olumlu etkilere sebep olduğunu da sözlerine ekledi.

“Çay gibi demleyip içebilirsiniz”

Diyetisyen Erden, farklı yöntemlerle vücuda alınabilen ginsengin, çiğ olarak ya da buharda hafif pişirilerek tüketilebileceğini belirterek “Damak tadınıza en uygun olan yöntemi bulmanız için ginsengin tüketim şekillerini deneyebilirsiniz. Yöntemlerden biri ginsengi, suda haşlayarak çay şeklinde tüketmektir. Bunun için ginseng dilimlerine sıcak su ekleyerek birkaç dakika demlenmesini beklemelisiniz. Diğer yöntemlerden biri de toz, tablet, kapsül ve yağ formlarında bulunabilen ginseng özünü çeşitli tariflere eklemek olabilir” diye konuştu.

“Baş ağrısı, uyku sorunları gibi yan etkileri olabilir”

Ginsengin “baş ağrısı, uyku sorunları, sindirim problemleri, kan şekerindeki ani değişiklikler, ishal, hızlı kalp atımı, cilt reaksiyonu, kadınlarda şişmiş göğüsler ve vajinal kanama” gibi yan etkilere yol açabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Erden bu nedenle tüketmeden önce mutlaka hekime ve tüketilmesi önerilen miktarın kararı için diyetisyene danışmak gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca diyabet ilaçları kullanan kişilerin, ginseng tüketirken kan şekeri seviyelerini sıkı takip etmesi gerektiğini ve ginsengin kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçların mekanizmasını değiştirebileceğini belirterek dikkatli kullanılmasını tavsiye etti.